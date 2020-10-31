Избитый после ссоры в родительском чате житель Волгограда умер

https://static.news.ru/photo/f75ea504-1c1f-11eb-a5ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Волгограда, которого избили после ссоры в чате, скончался. Об этом в воскресенье, 1 ноября, сообщили представители городского комитета здравоохранения.

Ранее стало известно, что причиной нападения мог стать конфликт в родительском чате школы № 96 Дзержинского района. Потерпевший незадолго до избиения оскорбил сестру нападавшего. Тот решил отстоять честь семьи силовыми методами, устроил засаду на обидчика в банке и нанёс ему несколько ударов кастетом по голове.

Мужчина скончался 1 ноября. После нападения он не приходил в сознание, — приводит сообщение от комитета здравоохранения РИА Новости.

Подозреваемого в нападении уже задержали. В его отношении возбудили уголовное дело. Волгоградцу инкриминируют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Как передавал NEWS.ru, в Волгограде 34-летний местный житель умер в машине такси от отёка лёгких. У мужчины был коронавирус. Инцидент произошёл по дороге между поликлиниками.