Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Леонид Гейсер, задержанный за жестокое убийство родной сестры во время ритуального обряда, предпринял попытку избежать наказания за содеянное. Прямо в зале суда москвич вылез из клетки и постарался скрыться от представителей правопорядка через потолок. Видеозапись «побега» была обнародована в среду, 11 декабря.

На кадрах видно, как Гейсер, убивший сестру под действием наркотиков, подтянулся и вылез из клетки. Затем он пробил навесной потолок и попытался забраться на него. Приставы немедленно предприняли попытки остановить...