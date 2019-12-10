В центре Москвы прохожие обнаружили зверски избитую женщину. Её нашли в арке дома в Потаповском переулке. По свидетельствам очевидцев, она была вся в крови.
По данному адресу незамедлительно были направлены полицейские и вызвана бригада скорой помощи. Они отправили женщину в медицинское учреждение, — сообщили в УВД по Центральному округу.
По данным
Ранее девушка по имени Екатерина была избита в Санкт-Петербурге семью мужчинами. Причиной нападения стал внешний вид горожанки, который нападавшие восприняли как «вызывающий». Инцидент произошёл на Лиговском проспекте. По факту инцидента девушка планирует подавать заявление в полицию, писал NEWS.ru.
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