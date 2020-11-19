Избитого отцом в Карелии пятимесячного ребёнка подключили к аппарату ИВЛ

В начале октября в Карелии в больницу с тяжёлыми травмами поступил ребёнок, которому на тот момент было только четыре месяца. По предварительной версии, его избил родной отец.
Глава региона Артур Парфенчиков
Малыш продолжает бороться, врачи делают всё, чтобы ему в этом помочь, надежда есть, — написал глава Республики Карелия.
Подозреваемый в избиении 36-летний мужчина был задержан. Ему предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, совершённом в отношении малолетнего. Следствие считает, что отец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз ударил мальчика, когда матери не было дома.
Ранее прокуратура Москвы инициировала проверку в отношении мужчины, которого подозревают в избиении 12-летней девочки, передавал NEWS.ru.