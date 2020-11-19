Избитого отцом в Карелии пятимесячного ребёнка подключили к аппарату ИВЛ

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В начале октября в Карелии в больницу с тяжёлыми травмами поступил ребёнок, которому на тот момент было только четыре месяца. По предварительной версии, его избил родной отец.

Глава региона Артур Парфенчиков сообщил в соцсетях, что новости из Детской республиканской больницы о состоянии младенца поступают тревожные. Ребёнок находится в стабильном, но крайне тяжёлом состоянии. Его поместили в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Малыш продолжает бороться, врачи делают всё, чтобы ему в этом помочь, надежда есть, — написал глава Республики Карелия.

Подозреваемый в избиении 36-летний мужчина был задержан. Ему предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, совершённом в отношении малолетнего. Следствие считает, что отец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз ударил мальчика, когда матери не было дома.

Ранее прокуратура Москвы инициировала проверку в отношении мужчины, которого подозревают в избиении 12-летней девочки, передавал NEWS.ru.