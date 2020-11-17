Избиение посетителя московского ТЦ «Аэропорт» охранником попало на видео

Фото: vk.com/gallery_airport

Второй подозреваемый в убийстве владельца колбасных заводов Владимира Маругова задержан в Истре. Об этом заявила представитель Главного следственного управления СК РФ по Московской области Ольга Врадий.

Преступление произошло в ночь на 2 ноября в Подмосковье. Маругов был застрелен из арбалета. В результате следственных действий был задержан Александр Мавриди, работавший у бывшей жены убитого. Ему предъявлено обвинение,...