Из-за пожара на шоссе в Ленобласти возникла угроза обрыва электросетей

https://static.news.ru/photo/92450b4a-bd38-11ea-80f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ленинградской области загорелись металлические контейнеры. В результате возгорания происходят взрывы газовых баллонов.

Пожар возник на 13-м километре Мурманского шоссе. Площадь возгорания достигла 300 кв. м. Происшествию присвоен ранг БИС-1. Как сообщили ТАСС в пресс-службе областной администрации, возникла угроза обрыва электрических сетей.

По предварительным данным, в горящих контейнерах могут находится автомобильные покрышки и автозапчасти. Данных о пострадавших не поступало.

Накануне пожар произошёл на Тверской улице в Москве. Возгорание началось на втором этаже жилого дома постройки конца XIX века, оно находилось на реконструкции. На первом этаже расположены кафе Starbucks, «Хлеб насущный», «Караоке войс». Пожару был присвоен четвёртый номер сложности. Пламени удалось распространиться на третий и четвёртый этажи. Предполагается, что причиной возгорания могло стать нарушение правил пожарной безопасности при ремонтных работах. В тушении пожара были задействованы 12 расчётов, писал NEWS.ru.