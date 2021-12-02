Из шахты «Листвяжная» подняли тела ещё трёх погибших

Тела ещё трех погибших подняли из шахты «Листвяжная» на Кузбассе. Всего за день сотрудникам МЧС удалось достать на поверхность пятерых погибших горняков. Сейчас спасители разыскивают ещё 35 погибших. Ранее сообщалось, что на месте бурят три скважины, чтобы можно было подавать в шахту стабилизирующие вещества, сообщили в МЧС, передаёт ТАСС.

Отделениями ВГСЧ МЧС России транспортированы на поверхность тела ещё трёх человек. Работы продолжаются, — сказали в ведомстве.

В общей сложности за время после аварии на шахте были подняты тела 15 человек. Отмечается, что работы ведутся круглосуточно. Спасателям предстоит достать ещё 35 погибших.

Президент Владимир Путин заявил, что злоупотребление мужеством шахтёров недопустимо, их жизни и здоровье должны быть защищены.

Уже после трагедии на «Листвяжной» совместная группа сотрудников прокуратуры, Ростехнадзора, полиции и региональных властей выявила на шахтах в Кемеровской области более 600 нарушений.

Взрыв метана и последующее задымление произошли на шахте «Листвяжная» 25 ноября. На момент происшествия под землёй были 285 горняков. В результате погиб 51 человек — 46 горняков и пятеро спасателей, работавших на месте ЧП. Количество пострадавших, по последним данным, составляет 99 человек. По факту происшествия ведётся расследование, возбуждены уголовные дела.

По некоторым данным, шахтёры не раз жаловались на опасную концентрацию метана в шахте, но их заставляли продолжать работу.