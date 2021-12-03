Из шахты «Листвяжная» подняли тела ещё 12 погибших горняков

↵Горноспасатели подняли ещё 12 тел из шахты «Листвяжная», где погиб 51 человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ. По информации ведомства, местоположение 15 погибших пока остаётся неизвестным, ведётся их поиск.

Отделениями ВГСЧ МЧС России транспортированы на поверхность тела ещё 12 человек. Работы продолжаются, — сказали в ведомстве.

3 декабря исполнилось девять дней с момента ЧП на «Листвяжной». Во всех храмах Кузбасса в этот день прошла панихида по погибшим на шахте. Кроме того, во всех муниципалитетах региона началось возложение цветов.

По факту взрыва на шахте было возбуждено уголовное дело, фигурантами которого являются пять человек. Они были арестованы по решению суда. Директору шахты Сергею Махракову, его заместителю Андрею Молоствову и начальнику участка Сергею Герасименко было предъявлено обвинение в нарушении требований промышленной безопасности. Инспекторы Ростехнадзора Вячеслав Семыкин и Сергей Винокуров обвиняются в халатности при проверках предприятия, как следует из материалов следствия.

Авария на шахте «Листвяжная» произошла утром 25 ноября на глубине 250 метров. Всего на момент взрыва метана 25 ноября и последовавшего затем задымления в шахте находились 285 человек. Большую часть людей удалось вывести, но отправившиеся за остальными горноспасатели были отозваны из-за угрозы взрыва. В результате погиб 51 человек: 46 шахтёров и пять горноспасателей.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что отсутствие контроля со стороны руководства шахты «Листвяжная» стало причиной аварии. Согласно отчёту СК, результаты работы датчиков в шахте фальсифицировались, за основу брали показатели приборов на поверхности.