Из Сахалина в Москву не смог вылететь самолёт

https://static.news.ru/photo/6b441f2c-5248-11eb-9355-fa163e074e61_660.jpg Фото: rossiya-airlines.com

Самолёт до Москвы не смог вылететь из аэропорта, находящегося на территории Южно-Сахалинска. Виной тому стали технические причины. Рейс из Южно-Сахалинска до Москвы перенесён. Борт должен был вылететь в столицу в 11:40 по местному времени.

В настоящий момент посадки на резервное воздушное судно ожидают 368 человек.

Ситуацию прокомментировали в пресс-службе городского аэропорта на Сахалине. Там отметили, что резервный самолёт готов вылететь из Москвы в 13:00. В Южно-Сахалинске борт будет в 21:00. Через два часа после прибытия состоится вылет.

При этом точная причина неполадки прежнего самолёта не называется, пишет KP.RU.

Как ранее передавал NEWS.ru, экипаж самолёта, вылетевшего из Новосибирска в Сургут, был вынужден вернуть воздушное судно обратно. Предварительная причина — отказ одного из двигателей. Об этом в пятницу, 8 января, сообщили представители пресс-службы Уральской транспортной компании.

Самолёт АТР-72 сообщением Новосибирск — Сургут вернулся в аэропорт в 06:27 по местному времени (02:27 мск). По имеющимся сведениям, у борта отказал правый двигатель.