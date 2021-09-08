Тело второго погибшего извлекли из-под завалов после взрыва газа в Ногинске

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Появились одни из последних кадров с погибшим главой МЧС Евгением Зиничевым. Видео было снято меньше суток назад на учениях в Красноярском крае, отмечает РИА Новости.

Фото с места учений также опубликовал губернатор Красноярского края Александр Усс. Евгений Зиничев сорвался со скалы, спасая человека на межведомственных учениях. Как отмечает Telegram-канал Mash, свидетелями произошедшего стали члены съёмочной...