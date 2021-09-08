Тело второго погибшего извлекли из-под завалов после взрыва газа в Ногинске

Спасатели извлекли из-под завалов тело женщины, погибшей при взрыве газа в жилом доме в Ногинске, передаёт ТАСС. Ранее из-под завалов извлекли тело мужчины, который также скончался в результате инцидента.
Отмечается, что тело второго погибшего — женщины — достали из-под завалов на втором этаже и спустили вниз на носилках, обвязав тросом.
В поисково-спасательной операции участвуют свыше 170 человек, используется более 40 единиц техники. Завалы обследуют восемь кинологических расчётов.
Утром 8 сентября в подмосковном Ногинске произошёл взрыв в пятиэтажном доме. Речь идёт о доме № 9а по улице 28 Июня. До 30 квартир разрушены, число пострадавших продолжает расти. Власти по традиции называют случившееся «хлопком газовоздушной смеси». NEWS.ru собрал всё, что известно о ЧП.