Из-под завалов дома в Ногинске достали ещё два тела

Спасатели извлекли из-под завалов тела шестого и седьмого погибших на месте взрыва бытового газа в многоквартирном жилом доме в подмосковном Ногинске. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области. Источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что под завалами людей больше нет.

Утром 9 сентября стало известно, что число жертв взрыва возросло до семи. Тела двух девушек, которые не выходили на связь, обнаружили под завалами. Решался вопрос, как лучше извлечь тела погибших, чтобы не допустить дальнейшего обрушения здания.

В 13:13 мск извлечено тело девушки, — сказали в МЧС, имея в виду седьмую жертву ЧП.

В результате взрыва и обвала здания, по последним данным, погибли семь человек, пострадали 15, в том числе двое детей. Следственный комитет возбудил уголовное дело о несоответствии оказываемых услуг требованиям безопасности.

ЧП произошло в доме № 9а по улице 28 Июня. До 30 квартир оказались разрушены, однако вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин заявил, что здание подлежит восстановлению. При этом ранее в администрации Богородского городского округа Московской области не исключили расселения дома.

Ранее сообщалось, что в Сети появились кадры дома в Ногинске спустя сутки после взрыва газа. На месте происшествия до сих пор находятся пожарные, сотрудники МЧС и специалисты газовой службы.