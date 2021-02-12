Из-под завалов ангара в Калужской области достали тело погибшего

https://static.news.ru/photo/c178f9f4-6de5-11eb-ac1d-96000091f725_660.jpg Фото: ГУ МЧС по Калужской области

В Калужской области на месте частичного обрушения кровли ангара извлекли тело мужчины.

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Под завалами может находиться ещё один человек. В настоящее время ведутся работы по его поиску. На месте происшествия работают 55 человек и 15 единиц техники, ожидается прибытие дополнительных подразделений.

Ранее стало известно, что в одноэтажном здании бывшего автокомбината в Людиново на улице Маяковского, дом 106, рухнула часть крыши. Площадь обрушения составила 20 на 40 метров.

По предварительным данным прокуратуры, обрушение произошло из-за большого скопления снега.

Как писал NEWS.ru, 8 февраля пятиэтажный дом в Барнауле, в котором проживают порядка 200 человек, на сутки остался без отопления из-за обрушения крыши. В трёхподъездном здании по адресу: Тимуровская, 19, произошло частичное повреждение кровли над квартирами первого подъезда. Площадь повреждения оценили в 144 квадратных метра. В результате ЧП нарушилась работа верхней разводки системы отопления.