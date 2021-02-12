Из-под завалов ангара в Калужской области достали тело погибшего

В Калужской области на месте частичного обрушения кровли ангара извлекли тело мужчины.
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Ранее стало известно, что в одноэтажном здании бывшего автокомбината в Людиново на улице Маяковского, дом 106, рухнула часть крыши. Площадь обрушения составила 20 на 40 метров.
По предварительным данным прокуратуры, обрушение произошло из-за большого скопления снега.
Как писал NEWS.ru, 8 февраля пятиэтажный дом в Барнауле, в котором проживают порядка 200 человек, на сутки остался без отопления из-за обрушения крыши. В трёхподъездном здании по адресу: Тимуровская, 19, произошло частичное повреждение кровли над квартирами первого подъезда. Площадь повреждения оценили в 144 квадратных метра. В результате ЧП нарушилась работа верхней разводки системы отопления.