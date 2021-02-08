Из изолятора на Петровке госпитализирован мужчина после попытки суицида

https://static.news.ru/photo/b8b5a7b2-6aa8-11eb-ad73-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мужчина, подозреваемый в незаконном приобретении и хранении наркотиков, содержавшийся в изоляторе на Петровке, экстренно госпитализирован. Он пытался покончить с собой.

В понедельник во второй половине дня содержащийся в ИВС на Петровке совершил попытку самоубийства. Его в сопровождении полицейских доставили в институт Склифосовского и госпитализировали в реанимацию, — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

О причинах, толкнувших мужчину на такой шаг, не сообщается. Также нет информации о его текущем состоянии. По факту попытки суицида проводится доследственная проверка.

Ранее NEWS.ru писал, что мужчина, который пытался покончить с собой на Тверской улице в Москве, умер в больнице от полученных ожогов. Он скончался спустя девять дней после инцидента, который произошёл 31 января.

Врачи, несмотря на все предпринятые усилия, не смогли спасти пациента. Его смерть была констатирована в ночь на 8 февраля.