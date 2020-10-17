Из храма в центре Москвы украли икону «Помощница в родах»

https://static.news.ru/photo/872dca50-106a-11eb-aa30-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Неизвестный украл из столичной церкви Успения Пресвятой Богородицы в Путинках икону. По некоторым данным, в день пропажи, 15 октября, в храме был замечен некий подозрительный мужчина.

Как рассказала смотрительница церковной лавки, она попыталась остановить странного мужчину, который ходил по храму, но он оттолкнул её и убежал , передаёт РЕН ТВ.

В этот же день поздно вечером полицейским удалось задержать подозреваемого. Им оказался 41-летний курьер, уроженец Курской области. Правоохранители забрали у него икону и возбудили уголовное дело.

Храм Успения Пресвятой Богородицы в Путинках принадлежит к Иверскому благочинию Московской городской епархии Русской православной церкви. Он находится в Успенском переулке в Москве. Икона Божьей Матери «Помощница в родах», которую попытался выкрасть подозреваемый, очень почитается православными и относится к иконописным типам Иммакулата.

1 сентября похожий инцидент произошёл на Валдае. Преступники ограбили собор Иверского монастыря. Они унесли золотые изделия, напрестольный крест и старинную икону. По версии следствия, чтобы проникнуть на территорию обители, они подплыли к острову Валдай на лодке и сделали подкоп под воротами. В храм похитители забрались, разбив окно.

Как писал NEWS.ru, ранее МВД обнародовало кадры задержания похитителей Иверской иконы Божией Матери XVII–XVIII веков из монастыря на Валдае. Эту реликвию в 2001 году подарил обители президент Владимир Путин.