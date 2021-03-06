Из четырёх банковских ячеек в Москве украли 157 млн рублей

https://static.news.ru/photo/a1a712c6-7f26-11eb-afde-96000091f725_660.jpg Фото: Bank Safe Deposits Daniel Reinhardt/dpa/Global Look Press

Из четырёх ячеек в банке на 1-й Брестской улице в центре Москвы злоумышленники за месяц похитили более 157 млн рублей.

В полицию поступило сообщение о краже из индивидуальных банковских сейфов в депозитарном помещении банка, расположенного на 1-й Брестской улице, 22. Неизвестные в период с 1 февраля по 6 марта похитили из четырёх банковских ячеек более 157 млн рублей, — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Жертвами грабителей стали двое мужчин, занимающих должности гендиректоров — у них украли 5,5 млн рублей и 3,5 млн рублей соответственно, а также женщина — индивидуальный предприниматель — она лишилась 17,5 млн рублей и $750 тысяч. Кроме того, $1 млн похитили из банковский ячейки президента этого банка.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Как писал NEWS.ru, преступники, представившиеся сотрудниками банка, украли у 60-летнего жителя Москвы больше 11 млн рублей. Мужчина добровольно перевёл им деньги. Мошенники позвонили мужчине от имени работников банка и сообщили, что кто-то пытается сменить привязанный к его счетам номер телефона. Они предложили ему снять все деньги со счетов и перевести в «виртуальные сейфовые ячейки», из которых средства потом заберут полицейские и вернут обратно. После этого преступники через мессенджер объяснили, как установить на компьютер приложение для удалённого управления устройством и передать им ключи доступа. Затем ему звонили люди, представляющиеся сотрудниками Центробанка, Росфинмониторинга и управления экономической безопасности МВД, которые убедили его взять несколько кредитов.