Из благовещенской школы поступил сигнал о чрезвычайной ситуации

https://static.news.ru/photo/5e63e784-b381-11eb-a854-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сигнал о чрезвычайной ситуации поступил из школы Благовещенка. Всех детей экстренно отправили по домам. Проводится проверка, сообщил в четверг в своём Telegram-канале мэр города Олег Имамеев.

В 27-й школе был сигнал о возможной чрезвычайной ситуации в образовательном учреждении. Идёт проверка, — написал он.

Мэр уточнил, что все службы уже на месте, работают. Ситуация полностью под контролем. Сигнал поступил только из одной школы города.

Глава города попросил не спекулировать на этой теме.

Утром 11 мая произошло нападение на школу № 175 в Казани. По данным МВД и СК, нападавшим был 19-летний молодой человек. Его задержали и завели уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Различные источники утверждают, что им был Ильназ Галявиев, ранее учившийся в этой гимназии.

В результате атаки погибли, по последним данным, девять человек, ещё 23 ранены. Среда, 12 мая, объявлена в Татарстане днём траура.