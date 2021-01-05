Из архива РАН пропала 1000-летняя печать

https://static.news.ru/photo/a8787bb0-5020-11eb-9eb1-fa163e074e61_660.jpg Изображение святого Эберхарда I, архиепископа Зальцбургского, на латунной печати Фото: salzburgmuseum.at

В архиве РАН обнаружили пропажу фрагмента воскового оттиска печати «Грамоты Архиепископа Зальцбургского Эберхарда I на основание госпиталя». По словам старшего научного сотрудника Архивного фонда РАН Наталии Черновой, этому раритету было около тысячи лет.

Раритет, возрастом почти в тысячу лет, хранился на реставрационном столе в пластиковой коробке, — сообщает «МК», ссылаясь на Telegram-канал Mash на Мойке.

Сейчас рассматриваются две версии произошедшего: кража и случайное уничтожение во время ограбления.

Воры пробрались в архив 29 декабря, срезав железные прутья на окне и выдавив стекло. Из помещения они вынесли компьютер, ноутбук для производства 3D-моделей и везерометр. При этом дорогостоящие рукописи остались нетронутыми. Сотрудники архива предполагают, что печать воры могли задеть и уничтожить, даже не заметив. Эту потерю они считают невосполнимой. Сейчас в архиве дежурит охрана.

Как писал NEWS.ru, группа археологов под руководством экспертов из британских университетов Бристоля и Дарема попыталась раскрыть тайну происхождения страусиных яиц, украшенных гравировкой. Возраст находок оценивается примерно в пять тысяч лет. Сейчас раритеты хранятся в Британском музее, однако в своё время ценились элитой Средиземноморья, Северной Африки и Ближнего Востока. При этом, как выяснили учёные, добывать их было сложнее, чем казалось ранее. Дело в том, что яйца были обнаружены на территории современных Испании, Италии и Греции. Несмотря на то что в Европе страусы не водились, до сих пор мало кто задавался вопросом, как они там появились. Чёткого ответа нет и сейчас.