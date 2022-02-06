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Из академии музыки имени Гнесиных украли бандонеон и баян на 1,2 млн рублей

11:27, 06 февраля 2022
Из академии музыки имени Гнесиных украли бандонеон и баян на 1,2 млн рублей Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Неизвестный украл из Российской академии музыки имени Гнесиных в Москве баян и бандонеон стоимостью более 1,2 млн рублей. Злоумышленника разыскивают сотрудники правоохранительных органов. Музыкальные инструменты были похищены не позднее 14 января, пишет ТАСС со ссылкой на источник в ведомстве.

Неизвестный похитил баян марки «Юпитер 1-Д» стоимостью более 51 тысячи рублей и бандонеон марки Scandallini стоимостью 1,2 млн рублей, после чего с места преступления скрылся, — сказал собеседник.

Он уточнил, что по факту произошедшего проводится проверка. Мотивы злоумышленника пока неизвестны. Предполагается, что он может потребовать выкуп за дорогие инструменты или же попытается перепродать их другим людям.

21 ноября с выставки в центре современного искусства «Винзавод» в Москве украли картину Анны Андржиевской «Зависть». Картиной владела галерея «Триумф». Возбуждено уголовное дело о краже. 

Собеседник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что стоимость картины составляет более 66 тысячи рублей. К поискам работы и похитителей были привлечены полицейские и следственные органы. 

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