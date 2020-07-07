Иван Сафронов заявил в суде, что не признает вину в госизмене

https://static.news.ru/photo/ad83471e-c062-11ea-81b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Советник главы Роскосмоса и бывший журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей» Иван Сафронов на в Лефортовском суде, где ему должны выбрать меру пресечения, не признал своей вины. ФСБ вменяет ему госизмену.

Вину не признаю, — сказал он на заседании и кивками приветствовал знакомых коллег, которым удалось попасть в зал.

Сафронова защищают пять адвокатов. Одного из них, Дмитрия Катчева, прямо на заседании вызывали на допрос в качестве свидетеля. Юрист настаивает, что не может быть допрошен. ФСБ, как следует из сопроводительного письма, просит председательствующего провести заседание в закрытом режиме.

Ивана Сафронова задержали в Москве 7 июля. ФСБ подозревает его в работе на одну из спецслужб НАТО и передаче ей секретных сведений о военно-техническом сотрудничестве и «оборонке» России. С чем именно связано дело — не сообщается.

Сафронов проработал в «Коммерсанте» 10 лет. В основном он писал на военно-космическую тематику. Репортёр уволился весной 2019-го из-за скандала, разгоревшегося после выхода статьи о вероятной отставке главы Совета Федерации Валентины Матвиенко. Перед этим изданию также пришлось удалить его материал о поставках Россией Египту истребителей Су-35. Против газеты тогда было возбуждено административное дело за разглашение сведений, представляющих государственную или иную охраняемую законом тайну. Этой весной со ссылкой на свои источники аналогичные новости о поставках опубликовали ТАСС и «Вести.ру».

В Роскосмосе заявили, что задержание Сафронова не связано с его работой здесь. Он пришёл в госкорпорацию полтора месяца назад и занимался информационной политикой. Глава корпорации Дмитрий Рогозин подчеркнул, что доступа к закрытым данным Сафронов не имел. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков при этом заявил, что, насколько известно Кремлю, задержание советника главы Роскосмоса не связано с его журналисткой деятельностью.

Утром 7 июля обыски прошли в квартире основательницы издания «Холод» Таисии Бекбулатовой. Затем её повезли на допрос в качестве свидетеля в рамках дела Сафронова. В 2012 — 2017 годах Бекбулатова работала с ним в «Коммерсанте».

После информации о задержании Сафронова его бывшие коллеги вышли с одиночными пикетами к зданию ФСБ на Лубянке. Полиция начала их задерживать. По последним данным в автозаки посадили уже 14 человек.

Уголовное дело против Ивана Сафронова возбуждено по статье «Государственная измена». Следствие вёл Александр Чабан, известный по делу пожилого учёного Виктора Кудрявцева (его также обвиняют в госизмене), писал NEWS.ru.