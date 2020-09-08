Истребитель МиГ-29 перехватил самолёт ВВС Норвегии над Баренцевым морем

https://static.news.ru/photo/33c7e25a-f1da-11ea-9465-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Истребитель МиГ-29 поднимался в воздух на перехват самолёта ВВС Норвегии над Баренцевым морем.

Для его опознания и предотвращения нарушения границы был поднят истребитель из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота. Экипаж идентифицировал цель как самолёт базовой патрульной авиации Р-3С Orion ВВС Норвегии, после чего сопроводил его над акваторией Баренцева моря. Об этом сообщили ТАСС в Национальном центре управления обороной РФ.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил об участившихся полётах разведывательной авиации НАТО у российских границ. По слова главы ведомства, их интенсивность возросла более чем на треть по сравнению с 2019 годом. Шойгу отметил, что если в августе 2019 года было совершено 87 полётов, то в 2020 году их уже около 120.

7 сентября российские лётчики два раза поднимались в воздух для перехвата иностранных самолётов-разведчиков над Баренцевым морем. Как сообщал NEWS.ru, к воздушной границе России пытались приблизиться британский R.1 Sentinel и патрульный самолёт Orion ВВС Норвегии.