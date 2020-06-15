Историк Соколов отказался от услуг адвоката

https://static.news.ru/photo/c8cec7bc-aefd-11ea-ac21-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Историк Олег Соколов отказался от услуг своего защитника Александра Почуева. Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Судебное заседание по уголовному делу в отношении Олега Соколова отложено на 22.06.2020 в 12.00. Соколов отказался от адвокатов«, — написано в Telergram-канале.

Сегодня, 15 июня, началось судебное слушание уголовного дела в отношении Соколова. Прокурор зачитал обвинительное заключение, обвиняемый в предоставленном ему слове заявил, что отказывается от услуг адвоката Почуева.

Настаиваю, чтобы моим адвокатом был Сергей Сергеевич Лукьянов, — сказал он.

Соколов также поблагодарил адвоката Почуева, заметив, что он пришёл на помощь в трудный момент.

Пресс-служба судов Санкт-Петербурга

11 июня адвокат Сергей Лукьянов сообщил NEWS.ru, что ему не удалось согласовать с доверителем его участие в деле. Сегодня он не смог прокомментировать просьбу Соколова: адвокат утверждает, что «точно так же услышал это сегодня впервые».

Адвокат Почуев говорит, что его отвод связан с поступающими в его адрес угрозами.

Процесс сегодня закончился для меня необычно. Историк Соколов поблагодарил меня за работу, отметил своё удовлетворение от неё и отвёл сославшись на поступающие в мой адрес угрозы в связи с этим делом. Так же на вопрос прокурора он ответил что «это условия вступления в дело другого адвоката», несмотря на мои возражения на заданный прокурором вопрос, — сообщил он.

Олег Соколов — известный ученый-историк, доцент СПбГУ. Он обвиняется в убийстве своей возлюбленной, 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко. Обвиняемый признался в преступлении. Дело вызвало широкий общественный резонанс.

Ранее NEWS.ru писал о том, что историк Соколов хочет привлечь экс-студенток к ответственности за клевету.