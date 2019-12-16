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Доцент СПбГУ Олег Соколов заявил о желании лично извиниться перед родителями убитой им аспирантки Анастасии Ещенко. По его словам, он сделает это при первой возможности.

Я неоднократно уже всем говорил и передавал через моего адвоката Александра Михайловича Почуева слова раскаяния и свои извинения родным и близким Анастасии. Хотя я понимаю, что никакими словами я не смогу ничего исправить и изменить. Я хочу лично извинится при первой возможности, — привёл слова историка юрист.

По словам 63-летнего преподавателя, пока он не не может этого сделать, а публиковать обращения к родным Анастасии считает неуместным, поскольку это всё очень личное.

Ранее Соколов раскрыл детали отношений с убитой им аспиранткой Анастасией Ещенко. Летом 2018 года они подали заявление в ЗАГС, однако свадьба не состоялась из-за финансовых трудностей. Историк признался, что в их отношениях ни разу не было рукоприкладства, более того, даже скандалы в их доме были редкостью.

Как следует из материалов дела, 63-летний местный житель был задержан ранним утром в районе реки Мойки. В его рюкзаке были обнаружены травматический пистолет и отрезанные женские руки,. По некоторым данным, пенсионер пытался утопить содержимое рюкзака. При этом мужчина был дезориентирован и находился в возбуждённом состоянии. Его госпитализировали с переохлаждением, после чего допросили. В ходе оперативно-разыскных мероприятий в квартире преподавателя обнаружили частично расчленённое женское тело. Оно принадлежало его выпускнице 1995 года рождения, с которой он сожительствовал и изучал историю Франции. По предварительной информации, доцент убил её в состоянии аффекта во время ссоры, писал NEWS.ru.