В больнице в Коммунарке разорвало трубу с кислородом

https://static.news.ru/photo/b5dfbfba-29b6-11eb-a05b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кадр из видео/mosconline24/vk.com

Пожарные проверяют информацию о хлопке кислородного баллона в больнице для больных коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19) в Коммунарке (Москва), заявили представители экстренных служб 18 ноября.

Поступила информация о том, что в городской клинической больнице № 40 в Коммунарке, где находятся больные коронавирусом, произошёл хлопок кислородного баллона. На место для проверки данной информации следуют пожарные, — пишет ТАСС со ссылкой на источник.

По предварительным данным, никто в результате ЧП не пострадал. Очевидцы сообщают, что со стороны медучреждения идёт белый дым. По их мнению, в здании начался пожар. По словам собеседника агентства, в Коммунарке разорвало трубу с кислородом.

Данный инцидент на работе больницы не отразился. Он произошёл во временном корпусе. В результате разрыва трубы была повреждена обшивка корпуса.

В этот же день пожар возник в жилом доме в посёлке Гусь-Хрустальный Рязанской области. В результате ЧП погибли четыре человека, среди которых двое детей. Огонь разгорелся в доме на четыре квартиры примерно в 14:50, рассказали в местном правительстве. Для ликвидации возгорания привлекали 15 машин экстренных служб. К 16:00 пожар потушили.

Как писал NEWS.ru, 15 ноября два человека пострадали при пожаре в многоквартирном доме в Ставрополе. Ещё 200 были эвакуированы. Первоначально сообщалось об эвакуации 40 человек, но позже эта цифра выросла до 200. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с легковоспламеняющейся жидкостью.