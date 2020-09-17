Источник: стационар горевшей в Красноярске клиники не имел лицензии

https://static.news.ru/photo/c742dc2c-f8b2-11ea-a34d-fa163e074e61_660.jpg Фото: СК РФ

Частная наркологическая клиника «Чистый город» в Красноярске, по данным инсайдера, имела право принимать пациентов только амбулаторно.

Подчёркивается, что в стационаре на момент пожара находились люди, требующие внимания медиков. Один из них не имел возможности двигаться, передаёт ТАСС.

У клиники «Чистый город» не было лицензии на оказание медицинской помощи в стационаре, только на амбулаторную помощь. В то же время один из погибших был иммобилизован, а другие трое находились под седативными препаратами, — заявил собеседник агентства.

Пожар в здании клиники произошёл ночь на 17 сентября. В результате погибли четверо и пострадали двое человек.

Как писал NEWS.ru ранее, директор частной наркологической клиники «Чистый город» задержана оперативниками. Следователи опрашивают руководство и сотрудников клиники, свидетелей, изучают документацию медицинского учреждения.