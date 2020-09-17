Источник: стационар горевшей в Красноярске клиники не имел лицензии

Частная наркологическая клиника «Чистый город» в Красноярске, по данным инсайдера, имела право принимать пациентов только амбулаторно.
Подчёркивается, что в стационаре на момент пожара находились люди, требующие внимания медиков. Один из них не имел возможности двигаться,
У клиники «Чистый город» не было лицензии на оказание медицинской помощи в стационаре, только на амбулаторную помощь. В то же время один из погибших был иммобилизован, а другие трое находились под седативными препаратами, — заявил собеседник агентства.
Пожар в здании клиники произошёл ночь на 17 сентября. В результате погибли четверо и пострадали двое человек.
Как писал NEWS.ru ранее, директор частной наркологической клиники «Чистый город» задержана оперативниками. Следователи опрашивают руководство и сотрудников клиники, свидетелей, изучают документацию медицинского учреждения.
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