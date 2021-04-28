СМИ сообщили о взрыве в жилом доме Петербурга

https://static.news.ru/photo/db6cd864-a81c-11eb-a0f3-96000091f725_660.jpg Фото: Калининский район Санкт-Петербурга/vk.com

В Петроградском районе Санкт-Петербурга прогремел взрыв в жилом доме. Информации о пострадавших пока не поступало, сообщил «360» источник в экстренных службах.

Инцидент произошёл на улице Подковырова, в доме № 1. Вслед за взрывом в квартире вспыхнул пожар. На кадрах с места происшествия видно, как из окон вылетают стёкла.

В МЧС официально подтвердили только возгорание в жилом доме. Как заявили изданию в ГУ МВД по региону, сообщение о пожаре поступило в 12:03. В 12:24 ранг пожара был повышен до № 2. В тушении огня приняли участие 30 человек и шесть единиц техники.

Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее семью из пяти человек, включая троих детей, спасли из огня полицейские в Нижнеингашском районе Красноярского края. Как сообщили в региональном главке МВД, полицейские заметили пожар в одном из домовладений в посёлке Нижний Ингаш. Они сразу вызвали пожарных, обратив внимание, что жильцы дома спят и не замечают опасности.