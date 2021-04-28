СМИ сообщили о взрыве в жилом доме Петербурга

В Петроградском районе Санкт-Петербурга прогремел взрыв в жилом доме. Информации о пострадавших пока не поступало, сообщил «360» источник в экстренных службах.
Инцидент
В МЧС официально подтвердили только возгорание в жилом доме. Как заявили изданию в ГУ МВД по региону, сообщение о пожаре поступило в 12:03. В 12:24 ранг пожара был повышен до № 2. В тушении огня приняли участие 30 человек и шесть единиц техники.
Обстоятельства случившегося выясняются.
Ранее семью из пяти человек, включая троих детей, спасли из огня полицейские в Нижнеингашском районе Красноярского края. Как сообщили в региональном главке МВД, полицейские заметили пожар в одном из домовладений в посёлке Нижний Ингаш. Они сразу вызвали пожарных, обратив внимание, что жильцы дома спят и не замечают опасности.