ТАСС: пожар в тверском НИИ полностью ликвидировали

Пожарные ликвидировали возгорание в Центральном научно-исследовательском институте войск воздушно-космической обороны в Твери, в ходе которого погибли семь человек. Как сообщили ТАСС в экстренных службах, ликвидация пожара заняла более 20 часов.

В 07:33 объявлена полная ликвидация пожара, — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что число погибших при пожаре в тверском НИИ Минобороны на улице Афанасия Никитина выросло до семи человек, также стало известно о 30 пострадавших, которые обратились за медицинской помощью. На тушение огня отпрaвили караулы шести пожарных частей, также задействовали вертолёт. По предварительной информaции, причиной пожара стал авaрийный режим работы электросети. Всего в тушении принимали участие более 240 человек и 69 единиц тeхники.

Площадь возгoрания изначально составляла одну тысячу квадратных метров, пожару присвоили третий уровень сложности. Позже площадь возгорания увеличилась до 1,5 тысячи квадратных метров. Частично оказалась обрушена крыша здания. Персoнал организации эвакуировали. Военная прокуратура начала проверку по факту пожара, причины ЧП устанавливают специалисты. Открытое горение было ликвидировано накануне восьми часов вечера.