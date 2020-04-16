Источник: на складе Большого театра нашли тело рабочего

https://static.news.ru/photo/db3fde0c-801a-11ea-a4b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Столичные полицейские сейчас выясняют обстоятельства смерти рабочего, которого обнаружили на складе Большого театра. Об этом сообщил источник в оперативных службах.

Днём было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти на складах на улице Плеханова, которые принадлежат Большому театру, — рассказал собеседник РИА Новости.

Между двумя рабочими, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, возник конфликт.

По предварительной версии, во время ссоры один другого ударил ножом. В итоге один из них скончался от полученных травм.

По словам источника, сейчас на месте работает следственная группа.

Как писал NEWS.ru, ранее итальянку заподозрили в занесении коронавируса в Большой театр.