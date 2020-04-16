Источник: на складе Большого театра нашли тело рабочего

Столичные полицейские сейчас выясняют обстоятельства смерти рабочего, которого обнаружили на складе Большого театра. Об этом сообщил источник в оперативных службах.
Днём было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти на складах на улице Плеханова, которые принадлежат Большому театру, —
рассказалсобеседник РИА Новости.
Между двумя рабочими, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, возник конфликт.
По предварительной версии, во время ссоры один другого ударил ножом. В итоге один из них скончался от полученных травм.
По словам источника, сейчас на месте работает следственная группа.
Как писал NEWS.ru, ранее итальянку заподозрили в занесении коронавируса в Большой театр.
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