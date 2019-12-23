Стало известно об одном из эпизодов обвинения начальника управления таможенного дознания генерал-лейтенанта ФТС Александра Кизлыка. Предположительно, он попался на «помощи» жене посла Кении, которая незаконно попыталась ввезти в Россию незадекларированную валюту.
Женщина должна была нести уголовную ответственность за то, что пыталась незаконно пронести деньги через зелёный коридор. Кизлык, злоупотребив своими полномочиями, помог ей избежать ответственности, — сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией.
Начальнику управления таможенного дознания и его заместителю вменяют ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями). По делу также проходят замы руководителей Внуковской и Домодедовской таможен. Высокопоставленных чиновников ФТС задержали 23 декабря. В офисах центрального аппарата службы и её структурных подразделений прошли обыски.
В ходе оперативных мероприятий у Кизлыка изъяли $600 тысяч и €600 тысяч, дорогие часы, драгоценности, слитки золота, писал NEWS.ru.
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