Исполнитель песни «Обручальное кольцо» умер в возрасте 66 лет

https://static.news.ru/photo/21237514-49ab-11eb-ad46-fa163e074e61_660.jpg Владимир Ефименко Фото: via_leisya_pesnya/instagram.com

Скончался солист вокально-инструментального ансамбля «Лейся, песня» Владимир Ефименко. Артисту, исполнившему популярный советский хит «Обручальное кольцо», было 66 лет. Причины смерти не называются.

Трагическую новость сообщили на странице ВИА в Instagram.

Дорогой наш друг! Спасибо тебе за всё, что ты сделал для всех нас! Твои песни давно стали народными и навсегда вошли в «золотой фонд» российской культуры! Вечная память тебе! — написали коллеги певца.

Ефименко стал участником коллектива в 1977 году, выступал с гастролями в России и СНГ. В его исполнении впервые прозвучали такие шлягеры советской музыки, как «Обручальное кольцо», «Где же ты была», «Прощай» и «Родная земля».

Ранее адвокат певицы Валентины Легкоступовой заявил, что к её смерти могут быть причастны врачи, писал NEWS.ru.

Валентина Легкоступова умерла 14 августа 2020 года в возрасте 54 лет. До этого она попала в клинику с черепно-мозговой травмой. СМИ сообщали, что она перед инцидентом вместе с супругом Юрием Фирсовым несколько дней не выходила на связь. Следствие считает, что певица получила травмы после падения в своей квартире, однако родственники певицы считают, что к этому может быть причастен её муж.