Исполнитель песни «Обручальное кольцо» умер в возрасте 66 лет

Скончался солист вокально-инструментального ансамбля «Лейся, песня» Владимир Ефименко. Артисту, исполнившему популярный советский хит «Обручальное кольцо», было 66 лет. Причины смерти не называются.
Трагическую новость
Дорогой наш друг! Спасибо тебе за всё, что ты сделал для всех нас! Твои песни давно стали народными и навсегда вошли в «золотой фонд» российской культуры! Вечная память тебе! — написали коллеги певца.
Ефименко стал участником коллектива в 1977 году, выступал с гастролями в России и СНГ. В его исполнении впервые прозвучали такие шлягеры советской музыки, как «Обручальное кольцо», «Где же ты была», «Прощай» и «Родная земля».
Ранее адвокат певицы Валентины Легкоступовой заявил, что к её смерти могут быть причастны врачи, писал NEWS.ru.
Валентина Легкоступова умерла 14 августа 2020 года в возрасте 54 лет. До этого она попала в клинику с черепно-мозговой травмой. СМИ сообщали, что она перед инцидентом вместе с супругом Юрием Фирсовым несколько дней не выходила на связь. Следствие считает, что певица получила травмы после падения в своей квартире, однако родственники певицы считают, что к этому может быть причастен её муж.