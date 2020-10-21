Исламист напал с ножом на прохожих в Дрездене

https://static.news.ru/photo/85e96a2a-13a1-11eb-8b55-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tino Plunert/Global Look Press

Один человек погиб в результате нападения с ножом на прохожих исламиста в немецком Дрездене.

Уроженец Сирии, напавший вечером 20 октября на двух туристов, уже попадал в поле зрения местных правоохранительных органов. Двадцатилетнего мужчину ранее обвиняли в экстремизме, затем он был приговорён к нескольким годам лишения свободы, в том числе за вербовку для запрещённой в РФ террористической группировки «Исламское государство», передаёт Der Spiegal.

Уточняется, что сириец приехал в Германию в 2015 году.

Ранее мужчина напал с ножом на гуляющих в парке Рединга (Великобритания). В результате инцидента погибли два человека, трое пострадали. Полиция задержала 25-летнего подозреваемого, выяснилось, что он был ранее судим и находился под наблюдением правоохранительных органов, писал NEWS.ru.