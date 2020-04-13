Школьникам из Саратова включили порно во время дистанционного урока

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Апелляционная инстанция Московского городского суда отменила постановление Хамовнического суда от 11 февраля 2020 года, которым было отказано в принятии к рассмотрению жалобы в порядке 125 УПК РФ адвоката Игоря Трунова, действующего в интересах троих потерпевших, о признании незаконным бездействия следователя в уголовном деле по катастрофе Ту-154 под Сочи. Об этом NEWS.ru сообщил пресс-секретарь Мосгорсуда.

Жалоба на решение Мещанского суда в рамках гражданского дела назначено на 10:00 мск 29 апреля. Утром 25 декабря 2016 года Ту-154 Минобороны России разбился сразу после вылета из аэропорта Адлера....