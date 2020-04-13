Школьникам из Саратова включили порно во время дистанционного урока

Школьникам из Саратова включили порнографический ролик во время урока через сервис Zoom. Правоохранительные органы начали расследование данного инцидента.
В школе проведено служебное расследование с целью установить, включил ли видео непристойного содержания кто-то из участников урока или всему виной компьютерный вирус. Установить этого силами сотрудников учебного заведения не удалось, и заявление о происходящем было передано в правоохранительные органы, — заявила пресс-секретарь главы Саратова Татьяна Плющева.
Полицейские порекомендовали руководству школы использовать для дистанционных уроков другое программное обеспечение. По их словам, это позволит избежать подобных происшествий,
Ранее NEWS.ru писал, что четвероклассники во время дистанционного урока растрогали до слёз педагога. Они надели футболки с надписью «Ирина Михайловна, вы — классная».
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