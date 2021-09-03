Исчезнувшего актёра из Кемерово нашли мёртвым

Актёр театра для детей и молодёжи в Кемерово Максим Герцев найден мёртвым. Ему было 25 лет, пишет РИА Новости со ссылкой на поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».
Информация об исчезновении мужчины
После поисков, к которым подключились волонтёры и полиция, 4 сентября Герцева нашли мёртвым. Информации об обстоятельствах его гибели пока нет.
Ранее актёр театра и кино Артур Диланян умер в Москве. 59-летний артист скончался 29 августа на ВДНХ в Москве. Ему стало плохо, на место вызвали скорую помощь, но медики не смогли его спасти.
Артур Диланян снимался в таких сериалах, как «Кухня», «Последний из Магикян», «Пятницкий», «Дважды два», «Детективы», «Рая знает всё!». Кроме того, с 2004 года актёр играл в Московском армянском театре.