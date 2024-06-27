Исчезновение 16-летней девочки при крушении поезда в Коми: что известно

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Водолазы приступили к поискам в реке Большая Инта 16-летней девочки, которая пропала без вести при сходе поезда Воркута — Новороссийск в Республике Коми, сообщает Telegram-канал SHOT. Какие последние новости об этом известны 27 июня?

Что известно о пропавшей девушке

Telegram-канал Baza сообщил, что подросток ехала в поезде одна, а в Пензе ее должны были встретить родители.

«Арина ехала в Пензу к родителям, чтобы вместе с ними выбрать старшую школу (семья переезжала в новый город). Папа и мама выехали раньше, на машине, а девочка решила дождаться аттестата, который получила неделю назад, и оставалась с сестрой дома. Провожали девочку знакомые семьи, а проводником был знакомый отца. Около 18 часов Арина позвонила родным и сказала, что все хорошо, а затем должна была отзвониться из Печоры. Но больше на связь Арина не выходила», — рассказали авторы канала Baza.

SHOT писал, что девочка училась в гимназии города Инты, а также занималась спортом во Дворце спорта для детей и юношества.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Как ведутся поиски пропавшей

По информации SHOT, в настоящее водолазы ищут девочку в реке Большая Инта, поскольку при опрокидывании вагона она могла упасть в водоем и ее, предположительно, унесло течением.

«Водолазы приступили к поискам 16-летней Арины в реке Большая Инта. По версии следователей, девочка при опрокидывании вагона выпала в разбившееся окно и ее унесло течением. Сейчас она числится пропавшей без вести», — пишут авторы канала.

В администрации Воркуты ТАСС сообщили, что один из вагонов упал в ручей Черный, поэтому девушку действительно могло унести течением.

«Произошел подмыв железнодорожного полотна, девять вагонов поезда упали и опрокинулись, в том числе десятый вагон упал в ручей Черный. Там действительно течение очень серьезное, вода бурлит, поэтому и рассматривается версия, что одну пропавшую девочку из десятого вагона могло унести водой», — рассказали в мэрии.

Какие последние новости известны о сходе поезда в Коми

Авария с поездом № 511 Воркута — Новороссийск произошла 26 июня, когда на перегоне Инта-1 — Угольный в Коми сошли с рельсов девять вагонов поезда.

В РЖД сообщили, что на месте схода пассажирского поезда Воркута — Новороссийск в Коми, в котором находились 232 человека, обнаружили тела двух погибших. Всего пострадали около 40 пассажиров. Из них семь человек, включая ребенка, находятся в тяжелом состоянии. В основном у пострадавших ушибы головы с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму.

Пассажиры поезда рассказали, что они примерно 12 часов провели в неотапливаемых вагонах и им приходилось разводить костры, чтобы согреться. Кроме того, люди связывали простыни, чтобы выбраться из состава.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело о нарушении требований в области транспортной безопасности (ч. 1 ст. 263 УК РФ).

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