Политик Ирина Хакамада сообщила о смерти супруга Владимира Сиротинского — главы образовательной онлайн-платформы для изучения иностранных языков LinguaLeo. Об этом она написала в Instagram.

Хакамада опубликoвала в сторис ссылку на подборку музыки, подписав её: «Последний сэт мужа. Он ушёл...».

Хакамада познакомилась с Сиротинским в 1995 году в Давосе. Он стал её четвёртым мужем. Супруги вырастили дочь Машу, которая родилась в 1997 году — у ребёнка был диагностирован синдром Дауна. В последний раз Сирoтинский появился на фото на странице Хакамады в Instagram шесть недель назад. На снимке запечатлены супруги и их дочь на отдыхе в Израиле.

У Хакамады есть ещё сын Даниил, которого она родила в 1978 году от первого мужа, сокурсника Валерия Котлярова.

Ранее сообщалось, что несмотря на поставленный диагноз «синдром Дауна», Мария Сиротинская живёт полноценной жизнью и ведёт свой блог. У дочери Хакамады есть и другие увлечения. В сентябре 2020 года она посетила салон красоты, где изменила имидж, укоротив длинные волосы.