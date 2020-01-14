https://static.news.ru/photo/af9b4768-375a-11ea-a0c0-fa163e074e61_660.jpg Фото: www.05.mchs.gov.ru

Иранский сухогруз «Касра-1» задымился в Махачкалинском порту Дагестана на причале № 1. По предварительным данным, очаг пожара находится в каюте капитана размером 35 квадратных метров.

Судно стоит без груза, на место происшествия прибыли три отделения пожарных машин, открытого горения нет. Угрозы распространения огня тоже нет, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru сообщал, что построенный в 2008 году контейнеровоз Songa Iridium, который ходит под флагом Либерии, врезался в берег в Стамбуле при проходе через пролив Босфор. Происшествие обошлось без пострадавших.