https://static.news.ru/photo/d35b48a6-3b74-11ea-bbdf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Игорь Катаев/РИА Новости

Главный инженер Пермской сетевой компании (ПСК) утверждает, что повреждённая труба, ставшая причиной трагедии в пермском мини-отеле, была «бесхозяйной».

По его словам, которые приводит Telegram-канал Life Shot, «объём утечки был небольшой, всего 200 тонн в час».

При этом в департаменте ЖКХ Перми трубу приписывают ПСК, а руководство управляющей компании «Профи-дом», обслуживающей здание с хостелом, вообще не знает, чьи это коммуникации. В УК при этом рассказали, что аварии на этой теплотрассе были и раньше и их даже кто-то устранял.

Трагедия в пермском мини-отеле «Карамель» унесла жизни пяти человек, в том числе ребёнка. По данным медиков, ещё шестеро пострадали. По словам очевидцев, ЧП произошло из-за прорыва трубы с кипятком, которая находилась за пределами хостела.

Как писал NEWS.ru, в Госдуме после инцидента в «Карамели» оценили идею о запрете хостелов в подвалах.