В Забайкалье на танковом полигоне во время занятий погиб инструктор. По информации пресс-службы Восточного военного округа, он находился на службе по контракту.
ЧП произошло во время испытаний по вождению танков с преодолением водной преграды. Один из танков заглох под водой. Обучаемый водитель-механик выбрался наружу, а 24-летний инструктор погиб.
Сообщается, что инцидент произошёл в посёлке Песчанка 30 августа. Танк заглох на глубине около четырёх метров. У погибшего военного остались жена и ребёнок, уточняет «
News.ru писал, что в Совете Федерации разработали законопроект, позволяющий единовременно закрыть ипотеку семьям погибших военнослужащих.