https://static.news.ru/photo/eadc1d56-ce15-11e9-b191-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба Восточного военного округа

В Забайкалье на танковом полигоне во время занятий погиб инструктор. По информации пресс-службы Восточного военного округа, он находился на службе по контракту.

ЧП произошло во время испытаний по вождению танков с преодолением водной преграды. Один из танков заглох под водой. Обучаемый водитель-механик выбрался наружу, а 24-летний инструктор погиб.

Сообщается, что инцидент произошёл в посёлке Песчанка 30 августа. Танк заглох на глубине около четырёх метров. У погибшего военного остались жена и ребёнок, уточняет « Интерфакс ».

News.ru писал, что в Совете Федерации разработали законопроект, позволяющий единовременно закрыть ипотеку семьям погибших военнослужащих.