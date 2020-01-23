https://static.news.ru/photo/b76d99e8-3ded-11ea-a29c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

29-летний гражданин России утонул на курорте в южно-африканском городе Сомерсет-Уэст.

Мужчину, который был инструктором по дайвингу, из воды вытащил другой дайвер, на россиянине не было шлема для подводного плавания, сообщает Cape Town etc.

Причина смерти гражданина РФ пока не установлена.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в бассейне на индонезийском острове Бали было найдено тело 30-летнего россиянина Владимира Чаусова. Мужчина практиковал в воде дыхательные упражнения, которые ему посоветовали тренеры по сёрфингу.