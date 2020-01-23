29-летний гражданин России утонул на курорте в южно-африканском городе Сомерсет-Уэст.
Мужчину, который был инструктором по дайвингу, из воды вытащил другой дайвер, на россиянине не было шлема для подводного плавания,
Причина смерти гражданина РФ пока не установлена.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в бассейне на индонезийском острове Бали было найдено тело 30-летнего россиянина Владимира Чаусова. Мужчина практиковал в воде дыхательные упражнения, которые ему посоветовали тренеры по сёрфингу.
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