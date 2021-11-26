Инспектора Ростехнадзора арестовали по делу о взрыве на «Листвяжной»

Центральный райсуд Кемерово на два месяца арестовал главного госинспектора Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Вячеслава Семыкина. Он проходит в качестве обвиняемого в халатности по делу о гибели горняков и спасателей на шахте «Листвяжная» в Кузбассе, передаёт ТАСС. По этому же делу проходит ещё один инспектор Ростехнадзора. По версии следствия, подозреваемые ненадлежащим образом исполняли свои должностные обязанности по надзору за выполнением требований промышленной безопасности.

Избрать меру пресечения Семыкину в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 26 января 2022 года, — заявил судья.

Обвинения в халатности, повлёкшей смерть двух и более человек (ч. 3 ст. 293 УК РФ) предъявлено также главному госинспектору Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергею Винокурову.

Как сообщил Следственный комитет РФ, инспекторы без фактической проверки штрека составили акты о его проверке.

Кроме того, обвинение по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц) было предъявлено директору шахты «Листвяжная» Сергею Махракову, его первому заместителю Андрею Молостову и начальнику участка Сергею Герасименко.

Во время заседания в Центральном райсуде Кемерово Махраков отказался признавать себя виновным в нарушении требований безопасности.

СКР ходатайствует в суде об избрании всем пятерым обвиняемым меры пресечения в виде ареста.

Как рассказал экс-сотрудник предприятия Александр Ильчук, угольные шахты Кузбасса эксплуатируются с большим количеством нарушений, а недочёты устраняются только накануне проверок, после чего продолжается «бардак». По его мнению, в регионе действует «угольная мафия».

Авария на шахте «Листвяжная» произошла утром 25 ноября на глубине 250 метров. В результате ЧП погиб 51 человек и более 60 пострадали. В Кемеровской области с 26 по 28 ноября объявлен траур. По данным источника в экстренных службах, на шахте произошло два взрыва метана.