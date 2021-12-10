Инспектор Ростехнадзора арестован за вымогательство у предприятия обороны

Суд арестовал инспектора центрального управления Ростехнадзора Сергея Куликова. Он был задержан за вымогательство взятки и руководства национального испытательного объединения «Государственные боеприпасные испытательные полигоны России». Об этом пишет «Коммерсант».

Хамовнический суд Москвы арестовал Сергея Куликова на два месяца.

Он обвиняется следственным управлением СКР по Центральному округу столицы в получении взятки в особо крупном размере с использованием служебного положения, — сообщает издание.

По имеющимся данным, во время внеплановой проверки инспектор обнаружил нарушения строительства двух зданий в новом испцтательном центре в Красноармейске. Куликов был главой комиссии по приёму этих зданий в эксплуатацию.

Угрожая заблокировать процесс приёмки, он потребовал от руководителй предприятия выплатить ему 1,3 млн рублей. Деньги Куликов был готов принять как наличными, так и переводом. При этом при переводе сумма увеличивалась на 25% — таким образом он предполагал компенсировать расходы за обналичивание.

Задержание произошло в служебном кабинете инспектора после того, как он получил деньги.

Ранее Басманный суд Москвы отправил под домашний арест до 7 февраля 2022 года ведущего советника департамента Минобороны РФ Александра Лопатина. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.