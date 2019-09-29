https://static.news.ru/photo/2a34561c-e2bb-11e9-856f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Следственное управление СКР по Московской области возбудило уголовное дело по факту нападения на гражданку иностранного государства. По данным следователей, 35-летняя женщина была изнасилована в подмосковной Балашихе.

Согласно предварительной информации, неизвестный мужчина совершил в отношении пострадавшей насильственные действия сексуального характера на территории природно-исторического парка. После этого злоумышленник скрылся.

По некоторым данным, иностранка может быть сотрудницей Российско-Германской внешнеторговой палаты, передаёт АГН « Москва ».

Ранее News.ru писал, что обвинённый в вымогательстве, незаконном лишении свободы и «иных действиях сексуального характера» 39-летний житель Набережных Челнов предстанет перед судом. По версии следствия, он снимал на камеру секс своей подельницы, уже отбывающей срок, на видео, после чего обещал её партнёрам обнародовать ролики.