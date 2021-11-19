Иномарка врезалась в церковную лавку в храме Андрея Рублёва в Москве

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Иномарка Kia Rio врезалась в стену церковной лавки на территории храма Андрея Рублёва на Верхней Масловке в Москве. Пострадавших в результате происшествия нет, сообщает РЕН ТВ.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля попытался проскочить дорогу на мигающий зелёный сигнал светофора, но не успел и врезался в деревянную стену лавки. Машина буквально протаранила постройку и едва не проломила стену.

На кадрах, опубликованных с места происшествия, можно увидеть смятое крыльцо лавки, разбитое окно и изрядно помятую бревенчатую стену. На земле валяется разбитый бампер иномарки. Саму машину эвакуируют на стоянку.

Ранее сообщалось, что автомобиль Hyundai врезался в здание ресторана. ДТП произошло на Баррикадной улице у Московского зоопарка, пострадал водитель.