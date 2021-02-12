Три человека погибли в ДТП с иномаркой и фурой под Костромой

https://static.news.ru/photo/7434ecec-6da0-11eb-a4fd-96000091f725_660.jpg Фото с места происшествия Фото: 44.mchs.gov.ru

Гружёная фура буквально смяла иномарку Hyundai, влетевшую под колёса большегруза на трассе в Костромской области. В результате погибли три человека, все они ехали в легковом автомобиле.

Фото и видео с места аварии появились в социальных сетях.

На кадрах видна фура, съехавшая в заснеженный кювет, под кабиной — иномарка, влетевшая под грузовик боком.

Авария произошла на 230-м км трассы Р-243 между Мантурово и Макарьево. За рулём иномарки находился 30-летний мужчина, в салоне — 40-летний мужчина и 35-летняя женщина. Они ехали из Костромы в сторону Мантурово, сообщает ГТРК «Кострома».

По сообщениям очевидцев, иномарка мчалась на большой скорости, её занесло, она вылетела на встречную полосу. За рулём фуры находился 57-летний водитель, он пытался уйти от столкновения, но легковушку занесло прямо под колёса грузовика. Затем обе машины слетели в кювет.

Известно, что водитель иномарки получил права только в прошлом году.

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