Иномарка в Комсомольске-на-Амуре врезалась в столб: погибли три человека

Три человека стали жертвами ДТП в Комсомольске-на-Амуре, где автомобиль Honda Saber врезался в столб. Всего в легковой машине находились семь человек, сообщает прокуратура Хабаровского края.

Авария случилась в ночь 15 июля на Орловском шоссе города после того, как 33-летний водитель не справился с управлением. На месте погибли водитель и один пассажир. Ещё пять пассажиров были госпитализированы.

Один из них скончался в медицинском учреждении, — уточнили в ведомстве.

Ранее стало известно, что пассажирский автобус влетел в столб в Ярославле, в результате чего пострадали 10 человек. ЛиАЗ врезался в столб освещения на Тутаевском шоссе. В автобусе на момент происшествия находились 13 пассажиров и один водитель, все они доставлены в больницу.