https://static.news.ru/photo/1fabd876-e2a9-11e9-884f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Автопартнёр Крым | ДТП ДПС/vk.com

Три автомобиля стали участниками ДТП в центре Симферополя. Один из них в результате столкновения отбросило в проём подземного пешеходного перехода.

Инцидент произошёл в ночь на 29 сентября. Предполагается, что виновником аварии является водитель автомобиля Renault, который допустил столкновение с ехавшей навстречу Kia. После удара Kia упала в переход, а первый автомобиль столкнулся ещё с одной машиной.

Водитель Renault получил переломы и повреждения внутренних органов. Его пассажирка погибла. Кроме того, пострадал водитель Kia. Он был госпитализирован, сообщает « Интерфакс ».

Ранее News.ru писал, что в Ярославской области произошло ДТП с участием автобуса и грузового автомобиля. В результате один человек погиб и ещё двое пострадали.