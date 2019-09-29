Три автомобиля стали участниками ДТП в центре Симферополя. Один из них в результате столкновения отбросило в проём подземного пешеходного перехода.
Инцидент произошёл в ночь на 29 сентября. Предполагается, что виновником аварии является водитель автомобиля Renault, который допустил столкновение с ехавшей навстречу Kia. После удара Kia упала в переход, а первый автомобиль столкнулся ещё с одной машиной.
Водитель Renault получил переломы и повреждения внутренних органов. Его пассажирка погибла. Кроме того, пострадал водитель Kia. Он был госпитализирован, сообщает «
Ранее News.ru писал, что в Ярославской области произошло ДТП с участием автобуса и грузового автомобиля. В результате один человек погиб и ещё двое пострадали.