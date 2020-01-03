https://static.news.ru/photo/75e52e62-2f44-11ea-beb7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Иномарка BMW вылетела на тротуар и сбила двух пешеходов после того, как её подрезало такси в Москве. Машины столкнулись на Варшавском шоссе в районе дома № 26а.

Как позже рассказал водитель такси, он пытался перестроиться и не заметил BMW.

В итоге иномарку выбросило на тротуар, где она сбила двух человек, сообщает Пятый канал. Один из них погиб на месте, второго — 29-летнюю женщину — госпитализировали.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Смоленске автобус ПАЗ вынесло на тротуар, где он сбил прохожего. Пешеход погиб на месте. В результате аварии был также повреждён припаркованный автомобиль KIA.