Иномарка BMW вылетела на тротуар и сбила двух пешеходов после того, как её подрезало такси в Москве. Машины столкнулись на Варшавском шоссе в районе дома № 26а.
Как позже рассказал водитель такси, он пытался перестроиться и не заметил BMW.
В итоге иномарку выбросило на тротуар, где она сбила двух человек,
Ранее NEWS.ru сообщал, что в Смоленске автобус ПАЗ вынесло на тротуар, где он сбил прохожего. Пешеход погиб на месте. В результате аварии был также повреждён припаркованный автомобиль KIA.
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