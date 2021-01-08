Информации о россиянах на борту пропавшего в Индонезии самолёта пока нет

https://static.news.ru/photo/88b571d8-5274-11eb-ad2b-fa163e074e61_660.jpg Архивное фото Фото: Markus Mainka/Global Look Press

Пока нет какой-либо информации о том, находились ли на борту пропавшего в Индонезии самолёта Boeing 737-500 граждане России, эта информация сейчас проверяется, сообщили в российском посольстве в Джакарте.

Какой-либо информации (о россиянах. — NEWS.ru) нет. Мы сделали официальный запрос в поисково-спасательную службу Индонезии. Ждем ответа от них. Да, [эта информация] проверяется, — сказал РИА Новости пресс-атташе посольства РФ Денис Тетюшин.

Ранее портал Flightradar24 сообщил о потере связи с бортом авиакомпании Sriwijaya Air. Самолёт Boeing 737-500 с 62 пассажирами и членами экипажа вылетел из Джакарты и следовал в Понтианак.

Позже появилась информация от местных СМИ о том, что Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air, вылетевший из Джакарты, упал в воду. Были найдены его обломки и части тел.

Позже представитель Поисково-спасательного управления Индонезии Юсуф Латиф подтвердил, что связь с самолётом была потеряна. Спасатели начали поисковую операцию, писал NEWS.ru.