Турист из Индии был сбит электричкой в Москве во время игры в снежки. От полученных травм он скончался по дороге в больницу.
Инцидент произошёл 14 марта вечером у платформы Окружная Савеловского направления. По словам знакомого погибшего туриста, тот увидел снег первый раз в жизни. Вместе с двумя своими родственницами он стал играть в снежки и не заметил поезда. Машинист увидел внезапно выскочившего на рельсы человека, но не сумел экстренно остановить поезд.
У себя на родине турист занимался фермерством. Домой он собирался вылететь 15 марта.
Московское межрегиональное следуправление на транспорте СКР проводит проверку по факту происшествия. По итогам будет вынесено процессуальное решение,
Ранее NEWS.ru писал, что в Италии футбольный арбитр был насмерть сбит поездом. Под колёса состава он попал, убегая от полицейских, которые собирались его арестовать.
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