https://static.news.ru/photo/5e520676-66d5-11ea-9798-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Турист из Индии был сбит электричкой в Москве во время игры в снежки. От полученных травм он скончался по дороге в больницу.

Инцидент произошёл 14 марта вечером у платформы Окружная Савеловского направления. По словам знакомого погибшего туриста, тот увидел снег первый раз в жизни. Вместе с двумя своими родственницами он стал играть в снежки и не заметил поезда. Машинист увидел внезапно выскочившего на рельсы человека, но не сумел экстренно остановить поезд.

У себя на родине турист занимался фермерством. Домой он собирался вылететь 15 марта.

Московское межрегиональное следуправление на транспорте СКР проводит проверку по факту происшествия. По итогам будет вынесено процессуальное решение, сообщае т MK.ru.

Ранее NEWS.ru писал, что в Италии футбольный арбитр был насмерть сбит поездом. Под колёса состава он попал, убегая от полицейских, которые собирались его арестовать.