Индонезийский лидер выразил соболезнования в связи с крушением лайнера

https://static.news.ru/photo/c257a30a-5320-11eb-be0b-fa163e074e61_660.jpg Джоко Видодо Фото: PPE/face to face/Global Look Press

Индонезийский президент Джоко Видодо в воскресенье, 10 января, выразил соболезнования в связи с трагедией, произошедшей накануне, когда в Яванское море упал самолёт местной авиакомпании Sriwijaya Air.

Вероятное место крушения воздушного судна уже обнаружено. Водолазы нашли обломки лайнера на глубине 23 метров.

Самолёт пропал с радаров 9 января. Boeing 737-500 вылетел из Джакарты и следовал в Понтианак. Сигнал рейса SJ182 был потерян в 10:40 мск, менее чем за минуту самолёт потерял более 10 тысяч футов высоты. Это произошло через четыре минуты после его вылета из Джакарты. На борту воздушного судна находились 65 человек, в том числе 12 членов экипажа.

От имени индонезийского правительства и народа я выражаю глубокие соболезнования в связи с этим инцидентом, — цитирует национального лидера информационное агентство Antara.

Как сообщал NEWS.ru, российский президент Владимир Путин направил соболезнования своему индонезийскому коллеге Джоко Видодо по поводу гибели пассажиров и экипажа Boeing у берегов Явы.