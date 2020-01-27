Более 18 тонн винограда из Индии задержали в порту Санкт-Петербурга инспекторы Россельхознадзора. В грузе обнаружены куколки паразитоидной мухи-горбатки.
Как
Личинки мухи-горбатки могут вызывать специфические паразитарные болезни у человека — миазы. Насекомые также могут быть переносчиками холеры. Мухи-горбатки живут в гниющих растениях, грибах, отходах жизнедеятельности и иногда в живых организмах.
Как ранее сообщал NEWS.ru, российским учёным удалось расшифровать геном одного из самых распространённых гельминтов — печёночного сосальщика. Этот паразит является возбудителем описторхоза. Он проникает в организм из-за недостаточной термической обработки рыбы или мяса. Болезнь поражает печень и почки и может приводить к летальному исходу.
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