https://static.news.ru/photo/6727e08e-40fd-11ea-8994-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Более 18 тонн винограда из Индии задержали в порту Санкт-Петербурга инспекторы Россельхознадзора. В грузе обнаружены куколки паразитоидной мухи-горбатки.

Как передаёт РЕН ТВ, заражение насекомыми специалисты обнаружили при карантинном фитосанитарном контроле. Партию винограда не разрешили ввозить в Северную столицу.

Личинки мухи-горбатки могут вызывать специфические паразитарные болезни у человека — миазы. Насекомые также могут быть переносчиками холеры. Мухи-горбатки живут в гниющих растениях, грибах, отходах жизнедеятельности и иногда в живых организмах.

Как ранее сообщал NEWS.ru, российским учёным удалось расшифровать геном одного из самых распространённых гельминтов — печёночного сосальщика. Этот паразит является возбудителем описторхоза. Он проникает в организм из-за недостаточной термической обработки рыбы или мяса. Болезнь поражает печень и почки и может приводить к летальному исходу.