https://static.news.ru/photo/eb9ddd20-ce5a-11e9-8c54-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Следственный комитет РФ проводит проверку случая с попаданием птицы в воздухозаборник самолёта авиакомпании Utair.

Как передаёт РИА Новости , в настоящий момент следователи опрашивают представителей перевозчика и сотрудников аэропорта Нижневартовска, где совершил посадку пострадавший от столкновения борт. Также проводятся иные мероприятия по установлению всех обстоятельств происшествия. Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.

По предварительным данным, в двигателе самолёта обнаружены птичьи перья.

Об инциденте в нижневартовском аэропорту ранее сообщил News.ru. Рейсы до Тюмени и Уфы, которые выполнял самолёт, были задержаны. Авиакомпании пришлось привлечь к перевозкам резервный борт из Сургута.